Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке 12:15, 04 февраля Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке
Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом 11:18, 04 февраля Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом (Фото)
Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ 11:03, 04 февраля Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ (Фото)
Новостная лента
Февраль, 04 суббота
13:49
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
13:49
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
13:49
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
13:24
Специалисты: В январе в Приморье опасных заболеваний животных не выявлено
13:09
Седьмой всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» стартовал во Владивостоке Фото
12:48
Мужчина ограбил свою соседку в Приморье
12:29
Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
12:15
Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке
12:02
Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые
11:47
«Свет облаков» покажет публике Владивостока Виктор Убираев
11:25
Гранты на мероприятия выдают во Владивостоке Видео
11:18
Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом Фото
11:03
Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ Фото
10:41
Военнослужащий погиб под винтом самолета в Приморье
10:21
Кубок главы Владивостока по хоккею уже подошел к своим решающим матчам Видео
10:04
Гороскоп на 4 февраля
09:09
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +2°С
08:37
Что ждет интересного владивостокцев в выходные дни Видео
08:12
Ученые узнали, как засыпать вовремя
06:26
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях
05:40
Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по СБЕ ММА
04:02
Лучшего педагога выберут в Артеме
03:29
Преподаватель владивостокского университета брал взятки
02:43
Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель
01:28
Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году
00:01
Женщина погибла под колесами поезда в Москве
Февраль, 03 пятница
23:34
Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию
22:06
Выездной пункт регистрации ТС открылся в Приморье
21:32
В России установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ
20:07
Приморец похитил сумку с деньгами и документами у иностранцев
19:21
Во Владивостоке подвели итоги Года милосердия
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
17:55
Чемпион Владивостока в турнире по дворовому хоккею станет известен в воскресенье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Специалисты: В январе в Приморье опасных заболеваний животных не выявлено

Об эпизоотической ситуации в мире рассказал Россельхознадзор
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года страны сообщили во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о 916 очагах болезней животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

I.В России выявлены очаги следующих болезней животных:

- с 27 декабря 2016 года по 25 января 2017 года зарегистрировано 5 очагов африканской чумы свиней. У сельскохозяйственных животных АЧС выявлена в Саратовской (1 очаг) и в Ростовской (1) областях, среди диких кабанов – во Владимирской (2) и Саратовской (1) областях

- с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года зарегистрировано семь очагов высокопатогенного гриппа птиц H5: у сельскохозяйственных птиц в Краснодарском крае (1), Ростовской области (2) и в Чеченской Республике (1), а также среди диких лебедей в Краснодарском крае (2) и четырех видов птиц в Воронежском зоопарке (1).

II.Африканская чума свиней отмечена в Литве (10), Польше (26) и в Украине (17). Заболевание крупного рогатого скота ящуром (серотип О) выявлено в западной части Китая. По 1 очагу чумы мелких жвачных животных зарегистрировано в Израиле и Монголии. Об оспе овец и коз сообщила ветеринарная служба Греции (3).

Высокопатогенный грипп птиц зарегистрирован в Ирландии (3), Испании (1), Италии (6), Казахстане (1), Кувейте (1), Македонии (1), Словении (7), Хорватии (4), Чешской Республике (31), в Бангладеш (2), Великобритании (17), Германии (46), Греции (4), Египте (1), Израиле (6), Индии (31), Иране (5), Китае (2), в Нигере (1), Нигерии (3), Нидерландах (2), Польше (28), Румынии (19), Сербии (4), Словакии (22), США (1), Тайване (6), Уганде (3), Украине (4), Финляндии (3), Франции (132), Хорватии (3), Швейцарии (3), Швеции (3) и в Японии (2). Слабопатогенный грипп птиц выявлен в Германии (3), Камбоджи (1), Франции (5), ЮАР (1) и в Чили (2). В Израиле (32) продолжают фиксировать очаги болезни Ньюкасла.

Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в следующих странах: в Италии (3), Сербии (92), Франции (277) и в Хорватии (6). В Мали зарегистрирован очаг лихорадки долины Рифт, в Ирландии – очаг губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено о случаях:

  • инфекционной анемии лошадей в Германии (2);
  • сибирской язве в Замбии (5);
  • геморрагической болезни кроликов в Дании (3) и Швеции (1);
  • миазов нового света в США (1);
  • туберкулеза КРС в Бельгии (1).

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
12:29, 04 февраля 2017 Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение

Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые
12:02, 04 февраля 2017 Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, как засыпать вовремя
08:12, 04 февраля 2017 Ученые узнали, как засыпать вовремя

Сон напрямую зависит от освещения

Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях?
15:04, 03 февраля 2017 Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях?

36-летняя мама троих детей Жанна делится секретами

Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей
14:47, 03 февраля 2017 Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей

Клетки способны обновляться

День святого Валентина: способы разнообразить праздник
09:41, 03 февраля 2017 День святого Валентина: способы разнообразить праздник

Как порадовать свою "половинку" в этот день

Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые
20:17, 02 февраля 2017 Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые

Специалисты провели эксперимент