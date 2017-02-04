Специалисты: В январе в Приморье опасных заболеваний животных не выявлено

Об эпизоотической ситуации в мире рассказал Россельхознадзор

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года страны сообщили во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о 916 очагах болезней животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

I.В России выявлены очаги следующих болезней животных:

- с 27 декабря 2016 года по 25 января 2017 года зарегистрировано 5 очагов африканской чумы свиней. У сельскохозяйственных животных АЧС выявлена в Саратовской (1 очаг) и в Ростовской (1) областях, среди диких кабанов – во Владимирской (2) и Саратовской (1) областях

- с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года зарегистрировано семь очагов высокопатогенного гриппа птиц H5: у сельскохозяйственных птиц в Краснодарском крае (1), Ростовской области (2) и в Чеченской Республике (1), а также среди диких лебедей в Краснодарском крае (2) и четырех видов птиц в Воронежском зоопарке (1).

II.Африканская чума свиней отмечена в Литве (10), Польше (26) и в Украине (17). Заболевание крупного рогатого скота ящуром (серотип О) выявлено в западной части Китая. По 1 очагу чумы мелких жвачных животных зарегистрировано в Израиле и Монголии. Об оспе овец и коз сообщила ветеринарная служба Греции (3).

Высокопатогенный грипп птиц зарегистрирован в Ирландии (3), Испании (1), Италии (6), Казахстане (1), Кувейте (1), Македонии (1), Словении (7), Хорватии (4), Чешской Республике (31), в Бангладеш (2), Великобритании (17), Германии (46), Греции (4), Египте (1), Израиле (6), Индии (31), Иране (5), Китае (2), в Нигере (1), Нигерии (3), Нидерландах (2), Польше (28), Румынии (19), Сербии (4), Словакии (22), США (1), Тайване (6), Уганде (3), Украине (4), Финляндии (3), Франции (132), Хорватии (3), Швейцарии (3), Швеции (3) и в Японии (2). Слабопатогенный грипп птиц выявлен в Германии (3), Камбоджи (1), Франции (5), ЮАР (1) и в Чили (2). В Израиле (32) продолжают фиксировать очаги болезни Ньюкасла.

Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в следующих странах: в Италии (3), Сербии (92), Франции (277) и в Хорватии (6). В Мали зарегистрирован очаг лихорадки долины Рифт, в Ирландии – очаг губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено о случаях:

инфекционной анемии лошадей в Германии (2);

сибирской язве в Замбии (5);

геморрагической болезни кроликов в Дании (3) и Швеции (1);

миазов нового света в США (1);

туберкулеза КРС в Бельгии (1).

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире.