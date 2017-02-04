Во Владивостоке сыграют спектакль

Кураж против опыта, женщины против мужчин

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

27 февраля на сцене Академического театра им. Горького пройдет авантюрная комедия в стиле винтаж «Обмани меня, крошка!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.

В пронизанном солнцем, ветром и запахами моря Неаполе, на тихой улочке открыл свой магазин модной одежды Армандо Бонмарито (Валерий Николаев), очаровательный джентльмен с безукоризненными манерами, обворожительный ловелас, внимание которого мечтают привлечь все женщины Неаполя. Немного авантюрист, немного аферист, ловкий мошенник, очаровывающий клиенток-поставщиков, и заботливый дядюшка одновременно.

Внезапно в его расписанную до минуты его жизнь врывается парочка странных американцев Мирелла и Ричард Харт– кто они и почему их так тянет в маленький магазинчик Армандо! Какие тайны хранит их прошлое? Кураж против опыта, женщины против мужчин… Кто кого? Вот об этом и рассказывает спектакль «Обмани меня, крошка!», легкий, веселый, погружающий зрителя в беззаботную атмосферу итальянских комедий 1950-х…

Великолепное созвездие актёров, стильные костюмы, красивая музыка, танцы - всё вместе, потрясающая авантюрная комедия!

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