Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля

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Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

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СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Дальнегорска

Расследование продолжается

Мародеры начали распиливать корабль Yeruslan

Люди не боятся подниматься на тонущее судно

Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini

Автомобиль был приобретен на 13 млн рублей

Возле брошенного судна Еруслан спасено обездвиженное животное

Собака даже не пыталась убежать

В Приморье раскрыли жестокое убийство несовершеннолетней практически четырехлетней давности

В настоящее время проводятся следственные мероприятия

Дмитрий Рубежин: Владивосток - моя третья Родина!

Известный российский продюсер посетил приморскую столицу