Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля

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СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Дальнегорска
Расследование продолжается
Мародеры начали распиливать корабль Yeruslan
Люди не боятся подниматься на тонущее судно
Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini
Автомобиль был приобретен на 13 млн рублей
Возле брошенного судна Еруслан спасено обездвиженное животное
Собака даже не пыталась убежать
В Приморье раскрыли жестокое убийство несовершеннолетней практически четырехлетней давности
В настоящее время проводятся следственные мероприятия
Дмитрий Рубежин: Владивосток - моя третья Родина!
Известный российский продюсер посетил приморскую столицу