Начальник ДВТУ высказал мнение об известном явлении

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Не все, кто ездит из Приморья в Китай, "помогайки", заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он отметил, что "в 2016 году через границу сухопутную в целом переместилось 3 миллиона 660 тысяч человек (на 15% больше, чем в 2015 году - прим ред.). Половина из них перешла границу в Приморье. Но это не значит, что они "помогайки". Это говорит об одном: взаимный интерес России и Китая возрастает."

Также глава дальневосточных таможен рассказал, что "в рамках контроля за перемещением товаров физическими лицами на склады временного хранения было помещено более 16 тонн товаров за год. Граждане, которые не смогли оплатить пошлину, вывезли назад в Китай 530 тонн товаров."

Чаще всего люди скрывают от таможенников товары народного потребления, автозапчасти, алкоголь, рыбная продукция, дериваты, продукты питания. С товарами, которые сейчас находятся на таможенных складах, разбираются, судьба грузов на данный момент решается.

Всего в 2016 года таможней было возбуждено 808 дел об административных правонарушениях за недекларирование и сокрытие товаров.