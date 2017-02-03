Дмитрий Рубежин: Владивосток - моя третья Родина!

Известный российский продюсер посетил приморскую столицу

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 февраля,день рождения известного российского продюсера, основателя кинокомпании «Морской волк» Дмитрия Рубежина. Корреспондент РИА VladNews пообщался со звездой во время его посещения приморской столицы.

-Какие впечатления о Владивостоке?

- Владивосток - замечательный город, восточная столица России. По экономике опережает даже Санкт-Петербург. Впервые в ваш город приехал несколько лет назад на кинофестиваль «Меридианы Тихого», принимал участие в организации городских праздников к 70-летию Дня победы, так что успел прочувствовать динамику города изнутри: необычная архитектура, красивые мосты, море в черте города и потрясающие люди. Владивосток - моя третья Родина.

-Почему третья?

- Сам я из Белоруссии, девять лет живу и работаю в Москве. Владивосток-третий город, где я чувствую себя, как дома. С удовольствием пожил бы здесь подольше. За Владивостоком большое будущее, поэтому мы с партнерами решили организовать кинокомпанию по производству художественного и документального кино, публицистических и учебных фильмов. Будем развивать кинопроизводство на Дальнем Востоке.

-Над каким проектом сейчас работаешь?

-Мы сняли телевизионный фильм, боевик «Взрывная волна». В главных ролях: Анатолий Белый, Алена Бабенко, Василий Мищенко. Мы бы очень хотели снимать в вашем городе, но позволить создавать такие проекты во Владивостоке может только бюджет полного метра.

- Какова основная роль продюсера? Достаточно только иметь много денег?

- Продюсер может вообще их не иметь, но это человек, который изначально дает некий импульс к созданию какого-то произведения. Человек, который хочет снять фильм, сначала находит сценариста и заказывает сценарий, затем находит творческую группу, и после этого тех людей, которые будут готовы финансово вложиться в это кино.

- У тебя это отлично получается. Сколько всего создал проектов?

- Начинал я как режиссер монтажа, я и сейчас монтирую. Но в роли продюсера сейчас работаю над пятым или шестым проектом, точно не помню.

-Хотел бы попробовать себя в роли актера?

-Нет, это точно не моя история.

-Расскажи, как попал в киноиндустрию?

-Я вырос в творческой семье. С кинопроизводством была связана моя бабушка, она работала монтажером на Беларусьфильме, монтировала такие фильмы, как «Золотой ключик», часто брала меня на работу. Отец у меня кинокритик, так что с детства я смотрел много разных фильмов. А я хотел быть юристом, закончил юридический факультет. Во времена студенчества мой друг Егор Клемович предложил мне подработку на телевидении. Мы монтировали новости. У нас так все быстро и лихо закрутилось, что в 21 год мы с ним стали выпускающими режиссерами. Но спустя некоторое время наша работа стала неинтересной и скучной. Я воспользовался связями бабушки и нашел человека, который нас с Егором обучил монтажу полнометражных фильмов.

- В Беларуссии не обучают монтажу?

- В Беларуссии нет, в России преподают на режиссерских факультетах, но не факт, что выпускники смогут профессионально монтировать кино. Вообще, режиссеры монтажа должны быть интеллектуально развитыми: не только обладать техническими навыками, но иметь определенное чувство ритма. Очень часто я монтировал фильмы без режиссеров-постановщиков. Режиссер снимает, передает мне материал и при необходимости мы созваниваемся.

-Сколько времени нужно на монтаж полного метра?

- Крайний фильм, который я сделал, это фильм «Мотылек» режиссера Константина Худякова. Мы монтировали его восемь месяцев. В среднем от трех месяцев до полугода уходит на монтаж.

- Какие фильмы принесли тебе успех?

- Мы сняли документальный фильм «Нормандия-Неман. Монолог», который получил пять международных призов. На кинофестивале русского кино в Ницце он получил главный приз. Это большой документальный полнометражный фильм о героях эскадрильи «Нормандия-Неман». Он был популярен на различных кинофестивалях. Но пока нам не удалось его продать, хотя у нас были переговоры с каналом во Франции и с российскими телеканалами, но, к сожалению, документальное кино сейчас не востребовано.

- Какое место занимает Россия в мировой киноиндустрии?

- Россия - великая кинематографическая держава, в мире не так много стран, где так много снимается качественного кино. Да, у нас был застой кинопроизводства, это было связано с тяжелой экономической обстановкой в стране в целом. Сейчас все поменялось к лучшему не только в кино, но и в театре.

-Расскажи подробнее о проекте «Кинопоэзия»!

- Это некоммерческий, образовательный и просветительский проект, направленный на создание нового жанра искусства - поэтических мини-фильмов, произведенных профессиональными режиссерами и актерами, музыкантами и поэтами на основе русской классической и современной поэзии. Проект направлен на популяризацию русской поэзии среди молодежи. Мы планируем снять 21 материал и даже рассматривается вопрос о включении видеороликов в учебный процесс. Проект поддерживает Министерство культуры и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».



-Где ты черпаешь вдохновение, если оно заканчивается?

- В поездках, на кинофестивалях, в путешествиях. Иногда мы отдыхаем.

- Легко ли попасть в твою кинокоманду?

- Кинокомпания-это большой объем работы. Люди, техника, склады. В основном к нам приходят люди по рекомендациям, у нас в команде много ребят из Беларуссии, сложилась определенная беларусская диаспора. Недавно посоветовали парня, он вообще свадьбы снимал. Мы его взяли на проект «Нармандия-Неман», и он отлично снял фильм. Мы решили попробовать и не прогадали, остались довольны. Свадьбы больше не снимает.

-Занимаешься ли ты спортом?

- В детстве занимался плаванием. Сейчас стараюсь поддерживать форму в тренажерном зале. Не всегда получается регулярно, но стараюсь.

-С чего начинается твое утро?

-Мое утро не начинается со спорта, как сейчас модно говорить, а с прочтения в телефоне около 30-40 непрочитанных деловых писем. У меня большая команда и большая ответственность. Всем надо ответить и всех поддержать!

-Поздравляем с Днем рождения! Ждем новых фильмов, которые ты будешь создавать в нашем городе!

-Спасибо! С удовольствием приеду к вам вновь!