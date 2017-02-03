Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по СБЕ ММА

Программа соревнований

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

4 февраля, во Владивостоке состоится зрелищное событие, ожидаемое всеми поклонниками боевых искусств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдет чемпионат Приморского края по смешанному боевому единоборству (ММА).

Заявки на участие подали около 100 универсальных бойцов со всего Приморья. Турнир пройдет в следующих возрастных подгруппах и весовых категориях:

- старшие юноши 16-17 лет: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 73 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг;

- взрослые 18 лет и старше: 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, свыше 93 кг.

Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского края. Чемпионы соревнований в каждой весовой категории войдут в основной состав краевой сборной по смешанному боевому единоборству, призеры будут включены в резервный состав. Все они получат право участвовать в чемпионате Дальневосточного федерального округа по СБЕ ММА.

Программа соревнований, 4 февраля (суббота):

10:00 - начало предварительных поединков;

14:00 - торжественное открытие;

14:30 – полуфинальные поединки, финалы;

17.30 – награждение победителей и призеров.

Зрителей приглашают увидеть динамичные и бескомпромиссные поединки. Справки по телефону: 8(423) 272-00-00.