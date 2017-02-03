Выездной пункт регистрации ТС открылся в Приморье

Прием граждан осуществляется с 9 до 17 часов

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В связи с многочисленными обращениями граждан с 3 февраля нынешнего года года по адресу пгт. Кавалерово, улица Краснознаменная, дом 3 открывается выездной пункт отделения № 4 (дислокация пгт. Кавалерово) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю для исполнения государственной функции ГИБДД по регистрации автомототранспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Приморью.

Сотрудники выездного пункта будут осуществлять прием граждан еженедельно по пятницам с 09.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).