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Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию

Формируется список производителей
Фото: Agro2b Фото: Agro2b
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

По итогам переговоров Россельхознадзора с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, состоявшихся 27 января 2017 г., проводится работу по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать сырое мясо птицы и термически обработанную птицепродукцию в Японию для проведения инспектирования японскими специалистами (которые готовы при необходимости финансировать это мероприятие), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморского края.

Ветеринарные требования при поставках указанной продукции в Японию будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит-Япония-Экспорт».

В этой связи участники ВЭД, заинтересованные в поставках птицеводческой продукции в Японию должны в ближайшее время обратиться в соответствующее территориальное управление Россельхознадзора для проведения обследования на соответствие ветеринарным требованиям Японии.

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