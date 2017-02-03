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В Приморье раскрыли жестокое убийство несовершеннолетней практически четырехлетней давности

В настоящее время проводятся следственные мероприятия
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В июле 2013 года в городе Большой Камень исчезла 16-летняя девушка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Су СК РФ по Приморскому краю.

Установлено, что к преступлению причастен знакомый девушки, 1984 года рождения. Как рассказал подозреваемый, он совершил убийство из личной неприязни. Заманив девушку в гараж, он ее убил, а после избавился от тела. Свои показания подозреваемый подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Также преступник указал и на место, где спрятал останки.

В настоящее время останки направлены для проведения судебных экспертиз.

По версии следствия, 18 июля 2013 года в городе Большой Камень подозреваемый вместе с потерпевшей прошли в гараж, расположенный на окраине города, где злоумышленник ударил девушку куском арматуры, а затем задушил.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

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