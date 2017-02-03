В России установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ

На российском наркорынке находятся около 10 веществ, запрещенных данным постановлением

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

28 января 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 г.№ 26 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств», разработанное Главным управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации в рамках осуществления функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

Настоящим постановлением установлены меры контроля в отношении трех синтетических каннабиноидов и одного дизайнерского опиоида путем включения их в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681.

Все позиции внесены с расширением запрета оборота и их производных, то есть веществ, имеющих незначительное изменение формулы запрещенных наркотиков.

Как показывает практика, после установления мер контроля в отношении только четырех веществ, автоматически под запрет попали десятки производных каждого из них.

По оперативной информации, в настоящее время на российском наркорынке в незаконном обороте находятся около 10 веществ, запрещенных данным постановлением.

Необходимо помнить, что на основе каждого из веществ могут быть синтезированы сотни наркотиков, оборот которых уже запрещен.