Приморец похитил сумку с деньгами и документами у иностранцев

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о грабеже в отношении иностранных граждан, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Злоумышленник увидел припаркованный автомобиль с открытой задней дверью, в котором находились граждане Китайской народной республики. Проникнув в салон автомашины, мужчина открыто похитил сумку с документами и деньгами, принадлежащие иностранным гражданам, и скрылся с места происшествия.

В ходе проведения оперативно - разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого 30-летнего жителя Владивостока.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж). Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



