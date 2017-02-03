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Таможенный СОБР: 115 операций в Приморье за год

Подведены итоги деятельности СОБР ДВОТ в 2016 году
Фото: ДВОТ Фото: ДВОТ
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В прошедшем 2016 году СОБР Дальневосточной оперативной таможни обеспечил силовое сопровождение 115 оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, следственных действий, а также мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в пунктах пропуска таможен Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, например, весной 2016 года при содействии бойцов СОБР в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия на таможенном посту Лесозаводский был задержан грузовой автомобиль с контрабандным товаром - более 800 кг янтаря-сырца. По данному факту ДВОТ возбуждено уголовное дело.

В пунктах пропуска Уссурийской таможни (ЖДПП Пограничный и МАПП Пограничный) сотрудники СОБР ДВОТ приняли участие в 14 специальных мероприятиях по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с ввозом из КНР коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования. По результатам проведенных мероприятий Уссурийской таможней возбуждено 59 дел об административных правонарушениях, изъято 17,5 тонн и возвращено в Китай более 38 тонн незаконно ввезенных товаров, довзыскано более 62 тысяч рублей таможенных платежей.Для выявления и пресечения преступлений в 2016 году также активно использовались морские суда Владивостокской таможни и вертолет ДВТУ.

Всего в 2016 году по результатам проведения специальных мероприятий с участием сотрудников СОБР возбуждено 22 уголовных дела и 60 дел об административных правонарушениях.

В соответствии с Программой боевой и специальной подготовки в 2016 году СОБР проводились учебные и контрольные занятия по стрельбе, практические занятия по легководолазной подготовке и по десантированию из вертолета с использованием специальных спусковых устройств, отработаны задачи по задержанию судов нарушителей в территориальном море РФ и многое другое.

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