Во Владивостоке подвели итоги Года милосердия

77 человек удостоились звания «Благотворитель года»

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 февраля, в администрации города Владивостока прошла торжественная церемония вручения заслуженных наград самым отличившимся благотворителям приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В подведении итогов Года милосердия и вручения почётных грамот приняли участие исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода и председатель Совета почётных граждан города и муниципальных образований Приморского края Светлана Морозова.

Напомним, что минувший 2016 год был объявлен Советом почётных граждан Годом милосердия, основной поставленной задачей которого было призвать всех неравнодушных людей помочь нуждающимся, слабозащищенным слоям населения.

Как отметила Светлана Морозова, в течение всего прошлого года учредители Года милосердия призывали индивидуальных предпринимателей, предприятия и организации всех форм собственности, а также всех желающих присоединиться к доброму делу и по возможности оказать помощь слабозащищённым слоям населения - детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, бездомным, малоимущим и другим нуждающимся гражданам. Идея проведения Года милосердия получила одобрение и поддержку администрации города Владивостока и Приморского края. Десятки людей откликнулись и стали оказывать различную помощь нуждающимся.

Всего по итогам прошлого года в регионе было выбрано 77 человек, которые удостоены звания «Благотворитель года», 10 из них из Владивостока. В числе меценатов 2016 года:

Вера Арбатская, генеральный директор ОАО «Приморский торговый Дом книги»;

Александр Бондаренко, член Владивостокской общественной писательской организации «Союз писателей Приморья»;

Дмитрий Гончаров, исполнительный директор ОАО «Стикс-П»;

Наталья Изотова, президент Приморского краевого благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама»;

Зинаида Иовкова, председатель общественной организации женщин Приморского края;

Надежда Ильина, председатель Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации «Российский красный крест»;

Владимир Исаков, председатель федерации профсоюзов Приморского края;

Игорь Ковтун, генеральный директор акционерного общества «Инструментальный завод»;

Анна Куделя, генеральный директор ООО «Акфес Сейо»;

Юрий Москальцов, почётный гражданин города Владивостока;

Все они отмечены благодарностями губернатора Приморского края и грамотами Совета почётных граждан.