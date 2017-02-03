Чемпион Владивостока в турнире по дворовому хоккею станет известен в воскресенье

Возможность для каждого жителя краевой столицы почувствовать себя звездой этого популярного вида спорта

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Чемпион Владивостока в седьмом турнире по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва станет известен в воскресенье, 5 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Перед этим, 4 февраля, на муниципальных хоккейных коробках пройду игры полуфиналистов турнира. На лед выйдут победители групповых этапов – команды «TANDRA», «Беркут», «Старт» и «Босфор».

Как отмечают в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, дворовый турнир по хоккею на кубок главы города – это возможность для каждого жителя краевой столицы почувствовать себя звездой этого популярного вида спорта. Между командами – настоящий дух соперничества. На льду – захватывающий накал противоборства. По словам болельщиков, любительские команды каждые выходные показывают интересный и красивый хоккей.

«По многочисленным просьбам хоккеистов-любителей мы решили устроить дополнительные игры среди команд, которые заняли вторые места у себя в подгруппах. Играть будут те команды, которым совсем немного не хватило баллов для выхода в полуфинал. Таким образом, мы хотим, чтобы игроки почувствовали в себе силы и обязательно заявились на следующий сезон нашего дворового турнира», - рассказала главный специалист управления физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Алина Куйдина.

Организаторы турнира администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за эти красивые и бескомпромиссные поединки и поздравить победителей.

Узнать более подробную информацию можно в управлении физической культуры и массового спорта администрации Владивостока по адресу: Партизанский проспект, 13а, тел./факс: (423) 242-92-82.

Расписание игр на предстоящие выходные:

4 февраля

Игры полуфиналистов дворового турнира по хоккею

10 часов - ул. Героев Хасана, 12 («TANDRA» – «Беркут»);

11.30 – ул. Адмирала Невельского, 31, школа № 80 («Старт» – «Босфор»);

Игры команд, занявших вторые места в подгруппах

10 часов - проспект 100-летия Владивостока, 29А, школа № 38 («Витязь» – «Викинги»).

10 часов - ул. Русская, 86 ,каток Рубин («Молот» - «Бриз»);

13 часов-ул. Фанзавод, 18 (финальная игра команд, занявших вторые места в подгруппах).

5 февраля