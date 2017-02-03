Какой сегодня праздник: 3 февраля - Максимов день, Максим-утешитель

В это день каждый должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, и отблагодарить этих людей делом

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

3 февраля на Руси отмечали Максимов день - чтили память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Максим Грек родился в 1475 году в Греции, но потом приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было перевод на русский язык Псалтырей.



Максим Грек скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре. В народе его называли утешителем. Люди верили в то, что он помогает в бедах, поэтому ему молились. Считалось, что Максим - заступник вдов и сирот.



В это день каждый должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, и отблагодарить этих людей делом.



Также на Максимов день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней со словами: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».



В этот день также предсказывали погоду и урожай по приметам. Например, чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».