Третий самолет для малой авиации появился в Приморье

Свой первый рейс судно совершило в Преображение

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Новый самолет совершил свой первый рейс сегодня, 3 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Воздушное судно отправилось в поселок Преображение.

Новый девятнадцатиместный самолёт, ставший третьим, совершил первый рейс по Приморью. Борт доставил пассажиров из Владивостока в Преображение и обратно. Следующим пунктом маршрутной карты станет Кавалерово.

Как сообщили представители авиакомпании «Аврора», воздушное судно успешно прошло технический контроль, необходимая разрешающая документация получена. В настоящий момент проходит конкурсная процедура на увеличение рейсов. Планируется расширить карту полетов уже с 17 февраля. До этого новый борт будет перевозить пассажиров в пределах существующих маршрутов.

Отметим, сегодня компания «Аврора» выполняет девять регулярных рейсов по краю. Два борта DHC-6 совершают перевозки из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

С началом работы нового судна количество рейсов Владивосток-Дальнереченск и Терней-Светлая – увеличится до четырех раз в неделю. Частота полетов по маршруту Владивосток-Кавалерово будет увеличена до 10 рейсов в неделю. Рейсы Владивосток-Дальнегорск и Владивосток-Терней станут ежедневными. В планах авиакомпании открыть новые региональные рейсы в Хабаровск из Дальнереченска и Кавалерово.