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Автомобиль Почты России ушел в кювет в Приморье

Никто не пострадал
Фото: tvtomsk.ru Фото: tvtomsk.ru
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 февраля, в Кировском районе произошло транспортное происшествие, участником которого стал автомобиль Почты России, сообщает РИА VladNews.

Автомобиль с трассы сошел в кювет.

Как рассказали корреспонденты РИА VladNews в пресс-службе Почты России, незначительное происшествие в Кировском районе не отразилось на работе федерального почтового оператора. После возвращения на дорогу, автомобиль продолжил движение. Водитель не пострадал, почтовых отправлений клиентов, и корреспонденции в машине не было.

Отметим, что перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, автомобили — техосмотр. 

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