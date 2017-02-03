Жительнице Приморья оказали первую помощь в зале суда

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Судебные приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности судов, оказали помощь подсудимой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

В завершении судебного заседания обвиняемая в уголовном правонарушении женщина почувствовала себя плохо. Увидев, что подзащитная теряет сознание, адвокат подсудимой выбежала из зала, чтобы позвать на помощь. Дежурившие в здании Фокинского городского суда судебные приставы по ОУПДС оперативно отреагировали на возникшую ситуацию. Применив навыки оказания первой помощи, работники отдела судебных приставов по городу Фокино привели в чувства гражданку и вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие к зданию суда медики оказали женщине необходимую помощь, после чего она в сопровождении родственников смогла покинуть помещение.

Отметим, что женщина обвинялась в "нецелевом" использовании бюджетных средств.