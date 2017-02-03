Вопрос незаконной торговли на улице Шепеткова обсудили специалисты администрации Владивостока

Представители администрации пытались найти решение проблемы несанкционированной торговли

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Выездное совещание провели сегодня, 3 февраля, сотрудники администрации Владивостока на улице Шепеткова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Специалисты административно-территориального управления Ленинского района, а также управлений транспорта, дорог и благоустройства пытались решить, как сделать остановочный пункт «Шепеткова» (по направлению в центр города) более комфортным для пассажиров.

Представители администрации, однако, не только обсуждали вопрос реконструкции остановочного пункта, но и пытались найти решение проблемы несанкционированной торговли.

«На этой остановке высаживают пассажиров автобусы двух маршрутов, - пояснил Владимир Ковалевич, начальник административно-территориального управления Ленинского района. - Автобусы везут сюда горожан из спальных районов, затем люди идут на электричку или пересаживаются на другой транспорт. И мы, администрация района, столкнулись с такой проблемой: несознательные граждане осуществляют незаконную торговлю, чаще всего продуктами питания, прямо на остановке и тротуаре. То есть там, где проходит посадка и высадка пассажиров, а также просто идут пешеходы. Неоднократные рейды по пресечению такой деятельности не дали ожидаемого результата: штрафы в размере тысячи рублей торговцев совсем не пугают».

По данным Владимира Ковалевич, только в 2016 году по причине незаконной торговли в районе остановки «Шепеткова» было составлено 65 протоколов об административных правонарушениях. Продолжают поступать жалобы от населения и в этом году - не всем по душе "уличная" торговля.

О том, как технически (например, с помощью установки ограждений, остановочного павильона, расширения проезжей части) можно решить проблему, высказались представители управления транспорта и управления дорог и благоустройства.

«Возможно, здесь необходим знак «Остановка запрещена», - рассказал Максим Вакулич, специалист управления дорог и благоустройства. - Чтобы те же торговцы не могли торговать со своих микроавтобусов, да и вообще останавливаться здесь. Со своей стороны готовы этот знак установить».

В управлении транспорта считают, что здесь можно расширить остановочный карман.

По итогам совещания составлен протокол, куда внесены все предложения. Их обсуждение продолжится на следующей неделе. Окончательное решение примут в администрации Ленинского района.