Крупная партия американского спортпита изъята в Приморье 16:14, 03 февраля Крупная партия американского спортпита изъята в Приморье
В воскресенье во Владивостоке вновь похолодает 16:01, 03 февраля В воскресенье во Владивостоке вновь похолодает
Автомобиль Почты России ушел в кювет в Приморье 15:55, 03 февраля Автомобиль Почты России ушел в кювет в Приморье (Видео)
Новостная лента
Февраль, 03 пятница
16:25
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
16:25
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
16:25
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
16:20
Осталась неделя до завершения набора в бесплатную Школу волонтеров
16:18
Какой сегодня праздник: 3 февраля - Максимов день, Максим-утешитель
16:17
В Приморье раскрыли жестокое убийство несовершеннолетней практически четырехлетней давности
16:14
Крупная партия американского спортпита изъята в Приморье
16:09
Приморец спас от огня троих взрослых людей и грудного ребенка
16:01
В воскресенье во Владивостоке вновь похолодает
15:58
Кража бензопил обернулась для приморцев уголовным делом
15:55
Автомобиль Почты России ушел в кювет в Приморье Видео
15:47
Уровень радиации на аварийной АЭС «Фукусима-1» достиг максимального показателя
15:38
Кого расселили по муниципальной программе во Владивостоке? Видео
15:32
Сказку в двух действиях покажут на сцене Дома Культуры Приморье
15:25
Военно-патриотический клуб «Юный патриот Родины» приглашает на День открытых дверей
15:09
ДТП с участием дорогих авто произошло в Приморье
14:58
Авиарейс из Владивостока в Бангкок задерживается
14:47
Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей
14:45
В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси Видео
14:34
Юрий Трутнев лично проинспектировал работу по предоставлению дальневосточного гектара
14:23
Уловки мошенников: как обманывают пенсионеров в Приморье Видео
14:18
Владивосток напишет Тотальный диктант 8 апреля
14:07
Диагностировать онкологию можно будет в рамках декады по борьбе с онкозаболеваниями во Владивостоке
13:54
Приморец избил малолетнего ребенка своей сожительницы
13:49
Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают льготные кредиты под 8%
13:45
Наркоман из Владивостока, приобщив к «синтетике» несовершеннолетнюю, изнасиловал ее
13:43
Пловцы Приморского края начали борьбу в рамках летней спартакиады учащихся России Видео
13:39
Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье
13:34
Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini
13:32
За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив
13:30
ВГУЭСу не дают достроить дом для преподавателей Фото
13:29
В Уссурийске горит частный дом Видео
13:28
Возле брошенного судна Еруслан спасено обездвиженное животное Фото и Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В воскресенье во Владивостоке вновь похолодает

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В выходные в Приморье погода особо не изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае местами пройдет небольшой снег.

Однако ночи ожидаются морозными, −11…−20 °C, в горных районах Приморья до −28 °C, на побережье −5…−11 °C.

Напомним, что в субботу, 4 февраля, потепление продолжится. И днем воздух прогреется до 0…+5 °C, в северной половине края до −10 °C. В воскресенье, 5 февраля, погода изменится: увеличится облачность, усилится ветер. На большей территории похолодает на 2–7 градусов, и только на юго-востоке ещё сохранится оттепель до +3 °C.

Во Владивостоке в субботу будет тепло, солнечно и маловетрено. Температура воздуха ночью −5…−7 °C, днем воздух прогреется до +2…−1 °C. В воскресенье увеличится количество облаков, во второй половине дня усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха −6…−8 °C. Днём похолодает на 3–4 градуса.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Уровень радиации на аварийной АЭС «Фукусима-1» достиг максимального показателя
15:47, 03 февраля 2017 Уровень радиации на аварийной АЭС «Фукусима-1» достиг максимального показателя

Интенсивность облучения составляет 530 зиверт в час

Военно-патриотический клуб «Юный патриот Родины» приглашает на День открытых дверей
15:25, 03 февраля 2017 Военно-патриотический клуб «Юный патриот Родины» приглашает на День открытых дверей

Мероприятие состоится 5 февраля

Авиарейс из Владивостока в Бангкок задерживается
14:58, 03 февраля 2017 Авиарейс из Владивостока в Бангкок задерживается

Расписание

Юрий Трутнев лично проинспектировал работу по предоставлению дальневосточного гектара
14:34, 03 февраля 2017 Юрий Трутнев лично проинспектировал работу по предоставлению дальневосточного гектара

представитель Президента РФ в ДФО прибыл на Камчатку с рабочим визитом

Владивосток напишет Тотальный диктант 8 апреля
14:18, 03 февраля 2017 Владивосток напишет Тотальный диктант 8 апреля

Владивосток присоединится к всеобщей борьбе за грамотность в шестой раз

Диагностировать онкологию можно будет в рамках декады по борьбе с онкозаболеваниями во Владивостоке
14:07, 03 февраля 2017 Диагностировать онкологию можно будет в рамках декады по борьбе с онкозаболеваниями во Владивостоке

С 4 по 15 февраля в лечебных учреждениях края будут проходить профилактические мероприятия и акции

Владельцам
13:49, 03 февраля 2017 Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают льготные кредиты под 8%

Но выплатить стоимость дома придется за пять лет