Более 100 приморцев уже обратились в МФЦ за водительским удостоверением

Услуга становится популярной

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Услуга получения водительского удостоверения через МФЦ стала востребованной у приморцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Приморью.

Напомним, с 1 февраля жители Приморья могут оформить и получить водительское удостоверение в ближайшем многофункциональном центре «Мои документы» во всех муниципалитетах края. Это нововведение особенно удобно для жителей отдаленных районов. Раньше им приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы оформить, а потом еще и получить документы. Теперь же – все можно оформить в ближайшем МФЦ

Отметим, на сегодняшний день в Приморье функционируют 38 МФЦ во всех районах края.