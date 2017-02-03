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Полтора месяца в заключении проведет один из приморцев за нежелание работать

Мужчина и женщина не привыкли трудиться
Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Двое жителей Октябрьского района неоднократно привлекались к ответственности за нарушения административного законодательства и получали наказание в виде обязательных работ. Однако данные граждане, не привыкшие трудиться, к выполнению общественно полезных работ не приступили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю. 

За уклонение от отбывания наказания, назначенного судом, судебным приставом отдела судебных приставов по Октябрьскому району в отношении женщины составлен один административный протокол, в отношении мужчины – 9 протоколов.

Мировой судья, рассмотрев материалы дел, назначил гражданке наказание в виде административного ареста на двое суток. Второй заядлый нарушитель получил по 5 суток ареста по каждому из 9 протоколов, составленных судебным приставом.

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