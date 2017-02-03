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Осталась неделя до завершения набора в бесплатную Школу волонтеров

Заявки на обучение могут подавать юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается набор для бесплатного обучения в Школе волонтеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.  Заявки на обучение могут подавать юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. Это можно сделать до 10 февраля, отправив заявку (бланк прилагается) на эл. почту skrobova.ksenia@yandex.ru.

Школа волонтеров, которую организует Молодежный ресурсный центр Владивостока, будет работать с 20 февраля по 18 марта. Помимо лекций запланированы практические занятия, что позволит участникам, по словам организаторов, лучше усвоить материал. После окончания обучения каждый выпускник получит сертификат, подтверждающий прохождение курсов и дающий возможность работать на городских и региональных мероприятиях.

Преподавать и делиться опытом будут волонтеры, работавшие на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2014 году в Сочи, на крупных международных мероприятиях во Владивостоке.

«В нашей школе молодые владивостокцы узнают об истории, целях, задачах добровольческого движения, приобретут практические навыки волонтерства. Кроме того, здесь молодые владивостокцы научатся организовывать мероприятия, быть ответственными за свои поступки, найдут единомышленников и друзей», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Владивостокская Школа волонтеров будет работать на базе молодежного клуба МРЦ «Антресоль» по адресу: Океанский проспект, 99-76.

Скачать бланк заявки можно также на сайте МРЦ: mrc-vlad.ru. На сайте позже будет размещено расписание занятий школы. Телефон для справок: 222-22-94, Ксения Харлан, начальник отдела проектов и программ МКУ «Молодежный ресурсный центр».

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