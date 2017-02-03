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Приморец спас от огня троих взрослых людей и грудного ребенка

Сотрудник службы судебных приставов разыскивал двух алиментщиц
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Мужчина предотвратил пожар в доме, в котором находились трое взрослых людей и грудной ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю. 

Приморец, являющийся сотрудником УФССП, вместе с водителем выехали в село Варфоломеевка, где предположительно проживали две сестры-алиментщицы. Обе женщины, в соответствии с судебными решениями, были обязаны выплачивать денежные средства своим детям, однако от материального обеспечения своих чад гражданки сами себя освободили. Чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов и скрыться от судебных приставов, сестры несколько раз меняли место жительства. В предыдущий раз работники отдела судебных приставов по Яковлевскому району нашли неплательщиц в селе Новосысоевка. Опасаясь следующего визита судебных приставов, должницы переехали в другое село Яковлевского района Приморского края. Там их и разыскал судебный пристав по ОУПДС. Сестры выбрали местом жительства старую деревянную постройку.

Кроме самих сестер-алиментщиц в доме находился мужчина и грудной ребенок. Во время разговора с должницами сотрудник службы судебных приставов почувствовал запах дыма. С потолка, возле самой печки, рухнул кусок штукатурки. Выбежав на улицу, судебный пристав по ОУПДС увидел, что дым из печи идет не из трубы, а из под самой крыши. Оказалось, что между крышей и трубой загорелось перекрытие, и огонь начал распространяться по всей кровле. В условиях создавшейся угрозы жизни и здоровью обитателей дома, среди которых находился грудной ребенок, мужчина действовал быстро и решительно. Люди были выведены из дома. Из служебного автомобиля мгновенно извлечены средства пожаротушения. Кроме них в ход пошли все имеющиеся в наличии емкости с водой. В считанные минуты, благодаря грамотным действиям судебного пристава по ОУПДС, пламя было потушено.

Сестрам-алиментщицам пришлось вернуться в село Новосысоевку к родственникам.

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