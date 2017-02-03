Для желающих создать поселение составлена подробная методичка, как это сделать

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) подготовило методические рекомендации по созданию поселений на «дальневосточных гектарах», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФИС "НаДальнийВосток.РФ". Доступная и информативная инструкция будет полезна гражданам-получателям «дальневосточных гектаров», которые подают коллективные заявления на земельные участки, а также тем, чьи участки расположены рядом друг с другом. В течение первых двух этапов реализации закона с 1 июня 2016 года по 31 января 2017 года, когда закон действовал только для жителей Дальнего Востока, было подано более четырех тысяч коллективных заявлений на «дальневосточные гектары».

Как отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка, АРЧК ДВ проводит опросы по выявлению наиболее актуальных мер поддержки для получателей «дальневосточного гектара». Он также обратил внимание, что свои пожелания по предоставлению тех или иных мер можно оставить на сайте АРЧК или федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», а также обратившись на «горячую линию» 8-800-200-32-51.

«Проект по выделению «дальневосточного гектара» - это гибкий инструмент. Он создается совместно с федеральными органами власти, регионами, экспертами и общественностью. Поэтому мы постоянно обращаем внимание на то что востребовано, что еще нужно получателям «гектара», что им интересно. Мнение каждого из участников проекта важно и значимо», - подчеркнул Министр.

Методическое пособие разработано на основе анализа обращений граждан, поступающих на «горячую линию» программы. Это вопросы, связанные с организацией совместного управления несколькими участками, обеспечения их необходимой инфраструктурой.

Пособие по созданию селений было разработано АРЧК ДВ при содействии фонда «Института экономики города». Александр Пузанов, гендиректор фонда, прокомментировал перспективы развития селений: «Спрос на появление и развитие селений продиктовал двумя факторами: в России есть группы населения, которые хотят реализовать себя «на земле», будь то ведение сельского хозяйства или рекреационных видов деятельности; с другой стороны, на Дальнем Востоке есть традиции проживания в небольших поселках. Это создает точки роста для создания новых селений.»

Методические рекомендации составлены максимально просто и доступно. Особое внимание уделено вопросам выбора участка, подготовки и подачи документов на получение земли в пользование, приобретению статуса земель населенного пункта, взаимодействию с органами власти и совместному обустройству земельных участков, перспективам приобретения участка в собственность, а также разработке внутренних «правил общежития».

«В методических рекомендациях мы подчеркивали важность организации территории и ее планировки в том числе с выделением территорий совместного использования на самых ранних этапах. Отдельный раздел посвящен получению статуса населенного пункта, поскольку этот статус создает совершенно иные условия для выстраивания взаимодействия с органами власти, возможностей подведения коммуникаций. В части возможностей самоорганизации на земельных участках мы видим потенциал развития именно на Дальнем Востоке территориального общественного самоуправления во вновь формирующихся селениях», - сказал Александр Пузанов.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков сказал: "Уверен, что уже в этом году мы увидим первые селения на "дальневосточных гектарах". Со своей стороны, Агентство готово сопровождать создание пилотных селений и способствовать распространению лучших практик."

Пошаговая инструкция по созданию селений размещена на сайте АРЧК ДВ в разделе «Дальневосточный гектар».