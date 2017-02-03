Кража бензопил обернулась для приморцев уголовным делом

Похищенное изъято и возвращено владельцу

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отделения полиции № 15 межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение руководителя предприятия, осуществляющего заготовку древесины на территории Дальнереченского и Красноармейского районов, который рассказал, что неизвестные, угрожая насилием, напали на охранника лесозаготовительного участка и похитили четыре бензопилы марки Husqvarna, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Примерно в 2 часа ночи двое мужчин, скрыв свои лица под капюшонами, ворвались в охранное помещение лесозаготовительного участка. Угрожая 68-летнему сторожу расправой, они потребовали отдать находящиеся на складе бинзопилы. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, охранник выполнил требование налетчиков. Завладев бинзопилами, злоумышленники скрылись на автомашине в неизвестном направлении.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых, жителей села Рощино Красноармейского района.

В отделе полиции ранее судимый 36-летний мужчина и его 23-летний сообщник дали признательные показания. Похищенное изъято и возвращено на предприятие.

Следственным отделом МОМВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.