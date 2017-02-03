Уровень радиации на аварийной АЭС «Фукусима-1» достиг максимального показателя

Интенсивность облучения составляет 530 зиверт в час

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Уровень радиации внутри защитной оболочки второго реактора на аварийной АЭС «Фукусима-1» достиг максимального показателя с 2011 года, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные Киодо.

По информации компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO), высокий уровень радиации был зафиксирован вблизи входной зоны в пространстве чуть ниже сосуда высокого давления. Интенсивность облучения там составляет 530 зиверт в час.

Ранее самый высокий уровень радиации во внутренней части реактора составлял 73 зиверт в час.