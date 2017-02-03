Но выплатить стоимость дома придется за пять лет

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Владельцы дальневосточного гектара смогут получить кредит под 8 процентов годовых, сообщает РИА VladNews. Об этом "РГ" рассказал полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев.

Льготная ипотека - одна из самых ожидаемых мер господдержки для будущих владельцев гектара. 87 процентов россиян, участвующих или планирующих поучаствовать в дальневосточной программе, назвали вопрос строительства дома для проживания на земельном участке критически важным.

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в рамках собственной прибыли чуть-чуть подвинуло ставки. Совсем немножко - на 0,25 процента, но сократило. Но у АИЖК все равно получилось 10,25 процента", - рассказал Юрий Трутнев. В то же время было дано поручение создать инструмент поддержки по освоению одного гектара Фонду по развитию Дальнего Востока. "Он поработал с банками, они договорились. В течение ближайшего месяца, я думаю, на рынок выйдет новый продукт с "Почта Банком".

Потребительский кредит владельцам гектара предоставят под 8 процентов годовых на пять лет. Это конечная ставка для потребителя, больше сверху ничего не накрутят", - заверил Трутнев.