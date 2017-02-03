Наркоман из Владивостока, приобщив к «синтетике» несовершеннолетнюю, изнасиловал ее

Дело передано в суд

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока обвиняется изнасиловании, иных действиях сексуального характера, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступления совершались по месту жительства фигуранта, где он проживал вместе с матерью и младшей сестрой, 1999 г.р.

Пользуясь моментами, когда мать была на работе, а к младшей сестре приходили подруги-ровесницы, он принимал синтетические наркотики и приобщал к этому же девочек. Используя состояние малолетних, которое наступала у них после приема таких средств, он совершал с ними развратные действия.

В марте 2013 года, после совместного употребления одурманивающих средств, он изнасиловал подружку сестры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Молодой человек был заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.