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Общество

Военно-патриотический клуб «Юный патриот Родины» приглашает на День открытых дверей

Мероприятие состоится 5 февраля
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

День открытых дверей пройдет в военно-патриотическом клубе «Юный патриот Родины» 5 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Узнать о клубе, поучаствовать в различных соревнованиях и пообщаться с ребятами можно с 12 до 16 часов в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, административный корпус).

«Мы приглашаем на День открытых дверей мальчишек 1-8 классов и их родных, - отметила руководитель клуба Галина Киселёва. – Наших гостей ждут показательные выступления по спортивному ориентированию, вязанию различных узлов, соревнования по сбору-разбору автомата Калашникова, знакомство с преподавателями и материально-технической базой, с творческими кружками и объединения, просмотр видеофильмов о деятельности клуба и многое другое. Мы вместе с юными патриотами расскажем, как живёт наш клуб».

«Юный патриот Родины» является одним из старейших детских клубов Владивостока. В этом году клуб отмечает 47-й день рождения. Сейчас здесь работает 5 отрядов - «Юные друзья морской пехоты», «Юные друзья пограничников», «Юные друзья Воздушно-десантных войск», «Юные друзья летчиков», «Юные друзья гардемаринов», а также ансамбль песни и пляски.

Мальчишки изучают основы десантно-высадочной техники, знакомятся с историей создания и развития пограничных войск, с самолётами сухопутной и морской авиации, изучают стрелковое вооружение, занимаются плаванием, стрельбой, рукопашным боем, медицинской подготовкой, изучают этикет, принимают активное участие в творческой жизни города и многое другое.

Как отмечает Галина Киселёва, которая возглавляет клуб более 40 лет, гордостью «Юного патриота Родины» являются его воспитанники. Так, в 1987 году клубу присвоено имя Андрея Левичева – офицера, погибшего в Афганистане.

«Ежегодно в клуб приходят около 100 мальчишек. Дети с шести лет изучают начальное техническое моделирование, рукопашный бой, плавание, экологию и туризм. Ребята постарше занимаются в отрядах юных друзей кадетов и гардемаринов, пограничников и морских пехотинцев, летчиков и десантников. В качестве неформального филиала ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота воспитанники клуба выступают на многих концертных площадках города, на кораблях ТОФ, перед ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в памятных городских мероприятиях, - рассказала Галина Киселёва. - Сегодня более 500 бывших юноармейцев служат офицерами и контрактниками во всех родах войск России. Трое из них погибли при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. Алексею Рыбаку посмертно присвоено звание Героя России, Роман Мицан и Сергей Закржевский посмертно награждены орденами Мужества. Среди воспитанников клуба – офицеры, капитаны, командир атомной подлодки «Подольск».

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