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Общество

Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini

Автомобиль был приобретен на 13 млн рублей
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке появился первый в истории города Lamborghini, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Российскую газету.

Сообщается, что за прошедший 2016 год в России было реализовано 25 суперкаров, большинство из которых были доставлены в Москву. Житель Владивостока в минувшем году приобрел Lamborghini Huracan, полноприводной спортивной машине с 610-сильным мотором и семиступенчатой преселективной коробкой передач. Премьера данной модели состоялась в 2014 году. Автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, его максимальная скорость – 325 км/ч.

Стоимость автомобиля составляет 13 млн рублей.

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