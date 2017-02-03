За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий

Пострадал один человек

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В четверг во Владивостоке произошло 75 ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом, составлено 10 европротоколов. В одном из ДТП легкую травму получила женщина-водитель.

Всего жители и гости приморской столицы нарушили ПДД 261 раз. Так, зарегистрировано 10 случаев пьяной езды. Сотрудники ДПС остановили 8 автомобилей, владельцы которых нарушили скоростной режим. Составлены протоколы в отношении 9 авто-родителей, не пристегнувших детей как положено, а также в отношении 12 владельцев авто с тонировкой. Инспекторы ГАИ составили 7 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

Автолюбители нарушили правила парковки 9 раз; на штраф-стоянку доставлено 4 авто.