В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси

Информации о пострадавших нет

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Уссурийске, в районе улицы Комсомольская. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как автомобиль такси приостановился с целью совершить маневр - повернуть налево. В считанные секунды сзади него появился микроавтобус, явно превышающий скоростной режим, водитель которого даже не попытался снизить скорость. В результате произошло мощное столкновение микроавтобуса и легковушки, от чего последняя откатилась на несколько сотен метров вперед. На данный момент информации о пострадавших нет.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.