ВГУЭСу не дают достроить дом для преподавателей

Всё дело в соседнем здании

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Уже пять лет, несмотря на огромные усилия, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса ЭС не может оформить землю под дом для преподавателей. Стройку курирует непосредственно президент ВУЗа Геннадий Лазарев, но и у него не получается решать то и дело возникающие проблемы, сообщает корреспондент РИА VladNews. В настоящее время возникли сложности в связи с находящимся недалеко от новостройки зданием, которое, как выяснилось недавно, является памятником архитектуры. Причем, памятник явно надуманный.

В нём, якобы, в далекие 20-е годы прошлого века заседали большевики на подпольной сходке. Но нигде, ни в каких архивах сведений об этом нет. Стоят развалины, но вокруг этих развалин существует охранная зона, и в радиусе 200 метров ничего строить нельзя.

Земля, на которой строится здание, изначально принадлежала университету, она была им передана в российский фонд жилищного строительства, который, в свою очередь, передал её жилищно-строительному кооперативу. Дом должен быть построен максимум до середины этого года.

“О какой инвестиционной привлекательности “свободного порта Владивосток” может идти речь, если в городе существуют такие сложности с оформлением земли под строительство?”, - задает вопрос Геннадий Лазарев. Когда даже у него, депутата Законодательного собрания Приморского края возникают такие проблемы с землей, что говорить о зарубежных инвесторах, если они решат что-то построить в городе.

Напомним, что вопросы выделения земли находятся в ведении администрации Приморского края.