В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси 14:45, 03 февраля В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси (Видео)
Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini 13:34, 03 февраля Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini
За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий 13:32, 03 февраля За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 03 пятница
14:48
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
14:48
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
14:47
Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей
14:45
В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси Видео
14:34
Юрий Трутнев лично проинспектировал работу по предоставлению дальневосточного гектара
14:23
Уловки мошенников: как обманывают пенсионеров в Приморье Видео
14:18
Владивосток напишет Тотальный диктант 8 апреля
14:07
Диагностировать онкологию можно будет в рамках декады по борьбе с онкозаболеваниями во Владивостоке
13:54
Приморец избил малолетнего ребенка своей сожительницы
13:49
Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают льготные кредиты под 8%
13:45
Наркоман из Владивостока, приобщив к «синтетике» несовершеннолетнюю, изнасиловал ее
13:43
Пловцы Приморского края начали борьбу в рамках летней спартакиады учащихся России Видео
13:39
Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье
13:34
Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini
13:32
За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив
13:30
ВГУЭСу не дают достроить дом для преподавателей Фото
13:29
В Уссурийске горит частный дом Видео
13:28
Возле брошенного судна Еруслан спасено обездвиженное животное Фото и Видео
13:17
Попытка приморца освободиться из колонии досрочно обернулась еще один уголовным делом
13:16
Развитие ДВ-гектара: Валентин Тимаков на следующей неделе приедет во Владивосток
13:15
Константин Цыбко: Инфраструктуру создадут только для освоенных "дальневосточных гектаров"
13:06
Приморец пытался передать осужденному конфеты, начиненные наркотиками
13:05
​Приморские "фронтовики" высказали претензии губернатору Миклушевскому
13:02
Телефоны и планшеты не влияют на успеваемость детей, - ученые
12:56
Вокалистов Приморья приглашают принять участие в конкурсе
12:45
На дальневосточный гектар претендуют все россияне
12:34
Во Владивостоке пройдут открытые лыжные соревнования
12:32
​Дмитрий Сулеев: Детская площадка на Бестужева появится вовремя Эксклюзив
12:29
Спортсмены из Приморья стали вторыми на первенстве России среди юношей и девушек в помещении Фото
12:23
В Приморье сгорела деревянная постройка
12:14
Владимир Путин продолжает "трясти" МЧС
12:12
Жительница Приморья присвоила себе деньги, предназначавшиеся пострадавшим от тайфуна Лайонрок
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей

Клетки способны обновляться
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Испанские ученые в ходе исследование узнали секрет вечной молодости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Communications.

Специалисты провели исследование, которое продлилось долгие годы. Эксперты изучили теломеры, которые представляют собой белковые окончания в организме, необходимые для постоянного обновления клеток последнего. Как оказалось, постоянная активность теломеров заставляет их становиться короче и в итоге фактически заканчиваться, после чего клетки теряют способность к обновлению, что влечет за собой процесс старения.

По словам ученых, можно помочь удлинить белковые окончания, размещенные в каждой хромосоме любого организма. Увеличившись в длине, клетки смогут обновляться бесконечно.

comments powered by Disqus
Похожие новости
День святого Валентина: способы разнообразить праздник
09:41, 03 февраля 2017 День святого Валентина: способы разнообразить праздник

Как порадовать свою "половинку" в этот день

Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые
20:17, 02 февраля 2017 Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые

Специалисты провели эксперимент

Регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет, - ученые
19:14, 02 февраля 2017 Регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет, - ученые

А также улучшают работу сердца и желудочно-кишечного тракта

Во время написания СМС у человека меняется ритм мозга, - ученые
18:46, 02 февраля 2017 Во время написания СМС у человека меняется ритм мозга, - ученые

Специалисты узнали, что происходит в голове

Игра в футбол снижает артериальное давление, - ученые
14:46, 02 февраля 2017 Игра в футбол снижает артериальное давление, - ученые

Специалисты провели исследование

Творческие люди плохо спят, - ученые
14:48, 01 февраля 2017 Творческие люди плохо спят, - ученые

Специалисты провели исследование

Продолжительность жизни можно определить по выпавшим зубам, - ученые
12:09, 01 февраля 2017 Продолжительность жизни можно определить по выпавшим зубам, - ученые

Специалисты узнали, как выпадение зубов влияет на здоровье