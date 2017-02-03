Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей

Клетки способны обновляться

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Испанские ученые в ходе исследование узнали секрет вечной молодости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Communications.

Специалисты провели исследование, которое продлилось долгие годы. Эксперты изучили теломеры, которые представляют собой белковые окончания в организме, необходимые для постоянного обновления клеток последнего. Как оказалось, постоянная активность теломеров заставляет их становиться короче и в итоге фактически заканчиваться, после чего клетки теряют способность к обновлению, что влечет за собой процесс старения.

По словам ученых, можно помочь удлинить белковые окончания, размещенные в каждой хромосоме любого организма. Увеличившись в длине, клетки смогут обновляться бесконечно.