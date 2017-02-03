Развитие ДВ-гектара: Валентин Тимаков на следующей неделе приедет во Владивосток

Глава АРЧК проведет в Приморье почти неделю

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Глава Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) Валентин Тимаков с 6 по 10 февраля 2017 года приедет с рабочим визитом в город Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Золотой Мост».

В настоящее время Валентин Витальевич находится в командировке в Благовещенске. Среди прочего перечня важных вопросов, который ему предстоит решать в Приморье – организация бесперебойного процесса выдачи «дальневосточного гектара» всем желающим, поскольку с 1 февраля 2017 года любой гражданин России имеет право на получение этого земельного надела. Стоит ожидать, что массовые «хотелки» жителей других регионов России приобрести пресловутый 1 га в Приморье могут повлечь повышенную нагрузку на территориальные подразделения Росреестра в ДВФО, а также на региональные и муниципальные власти. При этом времени на «раскачку» нет. При этом за ДВ-гектар отвечает не только АРЧК, но также и дальневосточное полпредство, и Минвостокразвития. Кстати, недавно из Минвостока уволились сразу более десяти сотрудников, поэтому главному дальневосточному «развивающему» ведомству параллельно предстоит решить еще и «кадровый вопрос».

По данным департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, сегодня в крае наиболее востребованными являются три района – Надеждинский (близко расположен к Владивостоку), Хасанский (курортная территория) и Черниговский (один из наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении).

Некоторые бизнес-проекты, под которые берутся дальневосточные гектары в Приморье, вызывают, если не скепсис, то уж точно улыбку — по сообщениям местных СМИ, уже нашелся фермер, готовый выращивать на отведенном ему гектаре грибы шиитаке. Ну, как говорится, Бог в помощь!