Юрий Трутнев лично проинспектировал работу по предоставлению дальневосточного гектара

представитель Президента РФ в ДФО прибыл на Камчатку с рабочим визитом

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, в рамках рабочей поездки в Камчатский край проверил ход реализации закона о «дальневосточном гектаре», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

Губернатор Камчатского края сообщил Юрию Трутневу, что с 1 февраля владельцами «дальневосточного гектара» на Камчатке захотели стать уже более двухсот человек. Заявки поступили в том числе от жителей Москвы, Московской и Липецкой областей, Башкортостана и Татарстана.

Полпред отметил, что сейчас очень ответственный этап, активность граждан высокая. За сутки количество одновременно обратившихся на сайт составляло до 25 тысяч человек. Поступило более 2,3 тысяч заявок на земельные участки. Сегодня за получением одного гектара обратилось 43 тысячи человек.

«Система пока с таким количество работать не может. По сравнению с годами, которые люди тратят в России на получение земли, онлайновое выделение земельных участков – это сосем новый продукт. Вести его за день трудно. Систему нужно дорабатывать и мы точно это сделаем. Все желающие смогут получить бесплатный гектар земли», – сказал он.

Юрий Трутнев также обратил внимание, что отказов заявителям быть не должно. «Если участок земли не может быть выделен гражданину, уполномоченные органы обязаны помочь ему решить проблему, предложить другой участок», – подчеркнул он.

Полпред также провел совещание по развитию аэродромной сети в регионе и посетил аквапарк, построенный в рамках ТОР «Камчатка».