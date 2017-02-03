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Общество

Владивосток напишет Тотальный диктант 8 апреля

Владивосток присоединится к всеобщей борьбе за грамотность в шестой раз
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

На ежегодной конференции организаторов и экспертов Тотального диктанта, которая проходит в Новосибирском государственном университете, была объявлена дата проведения акции, сообщил корреспонденту РИА VladNews координатор тотального диктанта. В 2017 году Международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Владивосток присоединится к всеобщей борьбе за грамотность в шестой раз и напишет диктант вместе со всем миром.

Организаторы предполагают, что в 2017 году Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек, в том числе, около 2 тысяч во Владивостоке.

Сейчас на конференции Тотального диктанта собрались более 200 организаторов проекта из 91 города и 12 стран.

Городские координаторы обмениваются опытом проведения акции, участвуют в мастер-классах от специалистов в области коммуникаций и организации мероприятий. Филологи обсуждают результаты Тотального диктанта – 2016, актуальные проблемы орфографии и пунктуации.

«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Напомним, тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Конференция Тотального диктанта проводится при поддержке фонда «Русский мир».

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