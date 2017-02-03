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Общество

Диагностировать онкологию можно будет в рамках декады по борьбе с онкозаболеваниями во Владивостоке

С 4 по 15 февраля в лечебных учреждениях края будут проходить профилактические мероприятия и акции
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Декада по борьбе с онкозаболеваниями стартует 4 февраля в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.  

С 4 по 15 февраля в лечебных учреждениях края будут проходить профилактические мероприятия и акции, скрининговые исследования, а также работать «Школы здоровья».

Например, в поликлинике №3 Владивостока (ул. Луговая, 55) в эти дни будут проводить обследования по профилактике онкопатологии. Мероприятия, приуроченные к декаднику, начались в поликлинике еще в конце января. Врачи провели выездные встречи с населением, в ходе которых информировали о наших возможностях, о симптомах заболеваний, выдавали направления на исследования. В течение двух недель все желающие могут пройти в поликлинике №3 исследования онкомаркеров крови Са-125 – онкомаркер патологии яичников у женщин старше 35 лет, а также ПСА – онкомаркер патологии предстательной железы у мужчин старше 45 лет.

В рамках Всемирного день борьбы против рака с 1 по 9 февраля в поликлинике №9 Владивостока (ул. Анны Щетининой, 3) также проводится акция по раннему выявлению предраковых состояний и онкологических заболеваний. Для ранней диагностики злокачественных новообразований будут проводиться скрининговые исследования: маммография – рекомендуется женщинам от 39 лет для ранней диагностики рака молочных желез, флюорография – с целью выявления рака легких, PSA-тест делается для того, чтобы выявить опухоли предстательной железы мужчинам старше 40 лет, исследование крови на СА-125 – определяет опухоль яичников, кал на скрытую кровь иммунохроматографическим тестом – выявляет онкологические заболевания толстого кишечника. В акции будут участвовать терапевты, хирурги, стоматологи, уролог, дерматолог, фельдшер доврачебного кабинета.

Тематические радиотрансляции и показ видеороликов запланированы и в поликлинике при краевой клинической больнице №2. Для пациентов подготовлены информационные блоки на тему: «Берегите кожу», «Мужчинам после 40…», «Профилактика рака молочной железы…», «Факторы риска развития рака шейки матки», «Рак молочной железы и точка зрения онкологов…». Специалистами подготовлены буклеты, памятки и листовки “Факторы риска”, “Меланома”, “Зайдите в смотровой кабинет”, “Рак молочной железы – визуальная форма злокачественных новообразований”, “Факторы риска развития рака шейки матки у женщин”, “Мужчинам после 40...”, “Следите за здоровьем кожи”, “О женском здоровье”, “Победим рак вместе”, “Солярий: за или против” и другие. Также пациентам предложат поучаствовать в анкетировании «Что вы знаете об онкозаболеваниях?».

Отметим, в Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч приморцев, страдающих или имеющих предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Узнать о планируемых мероприятиях, которые направлены на ранее выявление онкологических заболеваний, можно в поликлинике по месту жительства.

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