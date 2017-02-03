И передали ему общественные предложения для реализации властями

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Приморские активисты Общероссийского народного фронта провели встречу с губернатором края Владимиром Миклушевским и его заместителями. У "фронтовиков" накопилось множество претензий к органам власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу местного отделения ОНФ.

Так, ряд проблем необходимо решить в сфере ЖКХ. Эксперты ОНФ предлагают губернатору усилить контроль за расходованием средств на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, а также провести инвентаризацию жилого фонда с целью исключения случаев некорректного учета площадей, подлежащих капремонту. Также региональным властям рекомендовано продумать механизм определения ущерба и его компенсации в случае нарушений при проведении капремонта, а также усилить контроль за исполнением подрядчиками условий устранения дефектов, допущенных при выполнении ими работ в течение гарантийного срока – общественниками выявлен целый ряд случаев, когда из-за некачественной работы подрядчиков страдали жители ремонтируемых домов, отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Наталья Прокофьева.

По мнению представителя региональной рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Марины Алексаниной, дополнительное внимание властям необходимо уделять вопросам экологии, поскольку неконтролируемая вырубка ценных и редких лесов, а также стихийные свалки создают серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко отметил, что острой проблемой являются низкие темпы ввода в строй жилья, а также расселения жильцов аварийного фонда. «Мы разработали проект, согласно которому власти могут отдавать ответственным подрядчикам под застройку участки с аварийными домами, а уже строительные компании будут расселять такие дома за свой счет, что позволит решить сразу целый комплекс социальных жилищных проблем», – отметил Тимченко. Также на основе рекомендаций активистов ОНФ власти ведут работу по снижению тепловых тарифов за счет введения модульных котельных и перевода генерирующих мощностей с газа на уголь.

Активисты Народного фронта предложили губернатору усилить контроль в сфере сохранения объектов культурного наследия – это касается как сооружений уникального памятника федерального значения «Владивостокская крепость», так и многих исторических зданий, которые подвергаются разрушению. Серьезной проблемой также остается положение детей-сирот, Приморский край входит в число проблемных регионов по данному показателю.

«Мы надеемся, что переданные общественные предложения будут реализованы властями региона на благо его жителей», – отметил в завершении встречи сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Титков.