Приморец избил малолетнего ребенка своей сожительницы

По его словам, преступление было совершено в воспитательных целях

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение сотрудника травмпункта. Медицинский работник сообщил, что к ним поступил ребенок с многочисленными телесными повреждениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что 23-летняя женщина оставила своего 2-летнего ребенка с сожителем, пока находилась на работе. Вернувшись домой, мать увидела на теле сына множественные ушибы и ссадины, после чего сразу обратилась в травмпункт. Мальчик госпитализирован в детское травматологическое отделение больницы.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он пояснил, что нанес телесные повреждения ребенку в воспитательных целях.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.