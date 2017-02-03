Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье

Кубок мира по кудо пройдет с 10 по 13 февраля в Индии

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Приморские спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной, начали подготовку к Кубку мира по кудо, который пройдет с 10 по 13 февраля в Мумбаи (Индия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Из семи членов сборной страны честь Приморья на престижных мировых соревнованиях будут защищать Андрей Гришин (Находка), Игорь Пермин (Владивосток) и Константин Караульных (Владивосток).

С 27 января сборная команда России под руководством президента федерации кудо России Романа Анашкина и вице-президента ФКР Владимира Зорина проводит тренировочные сборы на базу ФГБУ «Тренировочный центр сборных команд России» в Подмосковье.

Все спортсмены готовятся к предстоящему турниру в изнуряющем режиме: по три тренировки в день. Кроме основной подготовки по кудо большую часть времени занимает общефизическая подготовка, в том числе занятия в тренажерном зале.

«Изначально мы начали двухнедельные сборы во Владивостоке, и сейчас я уже чувствую себя в отличной физической форме. На данный момент мы вносим некоторые корректировки и доработки в подготовке, поэтому этот тренировочный лагерь можно назвать для меня подводящим к соревнованиям. Задача передо мной стоит только одна – победа!», - рассказал чемпион России по кудо Игорь Пермин.

Отметим, состав участников сборной определился на состоявшемся в декабре в Москве Всероссийском турнире по кудо, где сильнейшие спортсмены страны сражались за путевку на Кубок мира.

Состав сборной России на Кубке мира по кудо-2017: