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Возле брошенного судна Еруслан спасено обездвиженное животное

Собака даже не пыталась убежать
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Обездвиженная собака застряла возле заброшенного суда Еруслан, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел еще до возгорания судна. Страшно представить, что стало бы с животным, если бы неравнодушные воадивостокцы не занялись его эвакуацией. В популярной соцсети появилось фотосообщение от двух жителей Владивостока, которые прогуливались возле корабля-призрака. В их поле зрения попала собака, которая не могла встать. Животное было крупных размеров, потому донести его до берега без чьей-либо помощи не представлялось возможным. Фотография вызвала массу отзывов любителей животных. Жительница Владивостока Светлана решила организовать операцию по спасению обездвиженного пса. 

Люди с разных уголков города отправились спасать собаку, которую обнаружили с помощью фонариков лежащей на том же месте. Животное тащили на резиновом матрасе, найденном неподалеку. Обессиленная собака даже не пыталась убежать или нападать на людей. Операция по спасения заняла около двух часов. Животному дали символическое имя - Льдинка. 

По словамЕлены, девушки, у которой собака находится сейчас на передержке, животное очень доброе и спокойное. На других животных льдинка не реагирует, знает команду гулять, ведет себя не агрессивно. После осмотра в клинике стало известно, что с собакой все в порядке , температура в норме,  примерный возраст Льдинки 3-4 года. Недавно у неё были щенки, но, судя по всему, они уже подросли и разбежались, потому что молока у собаки уже не было. 

Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Льдинка самостоятельно передвигается, не доставляет хлопот временным хозяевам и передает всем огромный привет и слова своей собачьей благодарности за неравнодушие и заботу. Теперь животному ищут постоянный дом. 

Напомним, после истории с обездвиженной Льдинкой заброшенное судно Еруслан загорелось. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Позже стало известно, что сгоревший корабль-призрак начала уходить под воду. 

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