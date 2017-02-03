В краевом центре завершилась программа главы Владивостока по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За 4 года 169 семей переехали в новые квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Кого расселили по муниципальной программе во Владивостоке?
Из аварийного барака в уютную квартируВладивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.
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