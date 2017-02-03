Кого расселили по муниципальной программе во Владивостоке?

Из аварийного барака в уютную квартиру

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В краевом центре завершилась программа главы Владивостока по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За 4 года 169 семей переехали в новые квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.