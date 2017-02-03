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Общество

​Дмитрий Сулеев: Детская площадка на Бестужева появится вовремя

По словам депутата, восстановление сквера не займет много времени
Фото: kommersant.ru Фото: kommersant.ru
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Восстановление сквера по улице Бестужева не займет много времени, работы идут по плану. Как сообщил РИА VladNews депутат Думы Владивостока Дмитрий Сулеев, остались лишь технические вопросы реконструкции, как только они будут улажены, строители приступят к монтажу площадки.

Жители дома по улице Бестужева 40 уже в ближайшее время смогут увидеть детскую площадку под окнами вместо пустыря. Работники компании ООО «Версат» полностью демонтировали забор и уже успели засыпать котлован бывшей стройки.

Сами жильцы приняли непосредственное участие в обсуждении проекта новой детской площадки. Представители застройщика предоставили каталог детских площадок и деревьев, а жители выберут вариант, который им больше нравится. На встрече с жильцами присутствовали глава департамента внутренней политики Павел Ясевич и депутат Законодательного собрания Приморского края Константин Богданенко, а также лично Дмитрий Сулеев. 

Жители остались довольными результатами встречи: «Мы пришли к согласию, хорошо, что Дмитрий Петрович пообещал восстановить площадку и высадить деревья».

Как пояснил депутат ЗС ПК Константин Богданеко совместными усилиями всех сторон удалось достичь компромисса.

«Проект новой детской площадки еще согласовывается, но это не займет много времени, жителям было предложено несколько вариантов, последнее слово в проекте остается за ними. Есть определенные сложности, связанные с временем года и морозами, промерзанием грунта, однако это уже технические вопросы», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Сулеев.

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