Спортсмены из Приморья стали вторыми на первенстве России среди юношей и девушек в помещении

Соревнования проходили в конце января

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

С 27 по 29 января в Смоленске состоялось первенство России среди юношей и девушек в помещении. Спортсмены из Приморского края стали вторыми в общекомандном зачёте высшей лиги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Приморского края.

В беге на 2000 метров с препятствиями у юношей и девушек победу одержали Сабрина Кадашева (6.34,54) и Вадим Василенко (5.50,82). Сабрина также заняла второе место в беге на 3000 метров. Оба спортсмена из Уссурийска, их тренирует Елена Воронина.

В спринтёрском беге на 60 метров третьим стал Семён Шырыхалов с результатом (7.06). Он является воспитанником Вячеслава Мишина и Александра Кубарева.

Дарья Белогузова заняла третье место в прыжках в длину с результатом 5 метров, 63 см. Тренер Дарьи — Юрий Пахомкин.