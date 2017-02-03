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Спорт

Спортсмены из Приморья стали вторыми на первенстве России среди юношей и девушек в помещении

Соревнования проходили в конце января
Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики Приморского края Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики Приморского края
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

С 27 по 29 января в Смоленске состоялось первенство России среди юношей и девушек в помещении. Спортсмены из Приморского края стали вторыми в общекомандном зачёте высшей лиги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Приморского края.

В беге на 2000 метров с препятствиями у юношей и девушек победу одержали Сабрина Кадашева (6.34,54) и Вадим Василенко (5.50,82). Сабрина также заняла второе место в беге на 3000 метров. Оба спортсмена из Уссурийска, их тренирует Елена Воронина.

В спринтёрском беге на 60 метров третьим стал Семён Шырыхалов с результатом (7.06). Он является воспитанником Вячеслава Мишина и Александра Кубарева.

Дарья Белогузова заняла третье место в прыжках в длину с результатом 5 метров, 63 см. Тренер Дарьи — Юрий Пахомкин.

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