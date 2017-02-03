Телефоны и планшеты не влияют на успеваемость детей, - ученые

Дети пользуются интернетом для учебы

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Российские ученые в ходе исследования выяснили, что использование гаджетов во время занятий в школе не сказывается на успеваемости детей, а даже, наоборот, способствует образовательному процессу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали три тысячи человек. Результат показал, что 85% участникам было запрещено пользоваться на занятиях девайсами. В сеть половина из них выходит при помощи собственных гаджетов, а четверть использует как свои смартфоны и планшеты, так и персональные стационарные компьютеры учебного заведения.

Также 70% учеников во время занятий просматривают образовательный контент, что помогает им в учебе, при этом столько же учеников используют гаджет в развлекательных целях. Психологи уверяют, что в таких цифрах ничего противоречивого нет, ведь один человек одновременно может искать пути решения какой-либо задачи в Сети и отвечать другу на е-мейл.

По словам специалистов, образовательным учреждениям стоит пересмотреть свое отношение к современным технологиям, ведь в эру hi-tech подростки настраиваются на учебу, и находятся в своей привычной среде, пользуясь интернетом для учебы, и это ни чуть не хуже, чем штудирование учебников.