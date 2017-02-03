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Политика и экономика

Владимир Путин продолжает "трясти" МЧС

В министерстве продолжается переход на 3-х уровневую систему управления
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин провел очередной этап кадровых перестановок в рядах высших чиновников МЧС, а также МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Соответствующий Указ появился на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент РИА VladNews.

С формулировкой "освободить от занимаемой должности" отстранено 11 чиновников МЧС, по 1 сотруднику МВД и СКР, а также глава МВД Карачаево-Черкессии и прокурор Ярославской области. На Дальнем Востоке освобождены от обязанностей начальник ДВРЦ МЧС Алексавндр Соловьев и его первый заместитель Олег Волынкин.

Еще два сотрудника МЧС освобождены с занимаемой должности и уволены с военной службы. 

Здесь же, в Указе №47 от 2 февраля президента РФ, есть и назначения: двух чиновников прокуратуры, двух МЧС, одного - в МВД и еще одного - в СКР.

Отметим, что данным Указом на должности заместителей главы МЧС России назначены Владлен Аксенов и генерал-лейтенант Павел Барышев. Первый руководил подразделениями военизированных горноспасательных частей, второй - Академией гражданской защиты МЧС России. Ранее, 31 января, президент России подписал другой Указ, назначавший на должность заместителя главы МЧС Александра Фомина.

В МЧС России продолжается переход на 3-х уровневую систему управления.

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