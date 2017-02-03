Попытка приморца освободиться из колонии досрочно обернулась еще один уголовным делом

Мужчина предложил сотруднику ГУФСИН взятку за досрочно освобождение

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Вступил в силу приговор по делу о даче взятки сотруднику колоний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Напомним, в начале ноября 2016 года Артемовским городским судом вынесен приговор лицу, отбывающему наказание в одной из исправительных колоний строгого режима, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Приморец предложил сотруднику колонии взятку в размере 15 тысяч рублей в обмен на положительную характеристику и поощрение от администрации мест заключения. Передача взятки осуществлялась через знакомого взяткодателя (находящегося на свободе), который не знал об истинном предназначении денежных средств.

Сотрудник колонии действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий и дальнейшие события происходили под контролем оперативных подразделений ГУФСИН России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, суд приговорил его за содеянное к 4 годам лишения свободы. С учетом требований ст. 70 УК РФ, по совокупности с приговором, окончательно к отбытию определено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.