Приморец пытался передать осужденному конфеты, начиненные наркотиками

Обнаружен героин общим весом 0,636 грамм

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье, в результате оперативно-режимных мероприятий, сотрудниками краевой больницы для осужденных предотвращена попытка передачи на режимную территорию наркотических веществ в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

В ходе осмотра передачи приморца на имя осужденного сотрудниками краевой больницы были обнаружены карамельные конфеты, которые при дальнейшей проверке оказались начиненными небольшими целлофановыми свертками с веществом белого цвета. Вещества были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила их наркотическое происхождение - героин общим весом 0,636 грамм. Своевременное обнаружение стало возможным благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения.

В настоящее время все материалы по данному факту направлены в отдел полиции №1 города Владивостока для дальнейшего рассмотрения.